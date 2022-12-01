中國各地強調「精準防控」 廣州解除多區臨時管控 北京放寬核酸規定

雖然中國大陸染疫人數未能消減，但多地防疫措施已出現轉變，改為更具針對性的防控措施，強調「精準防控」。

本輪疫情重點之一的廣州病例數仍然居高，周二報告新增本土病例約 7000 例，但防疫措施正在鬆綁。市政府周三 (30 日) 表示，將解除對大部分城區，包括曾發生騷亂的地區的管控。

據市政府在官方微信號發布的公告，11 個區中除 1 個區外，其它即時解除「臨時管控區」的管控措施。此外，對於高風險區的防疫措施等問題制定了一套詳細規則，由基層官員按原則執行。

此外，據南方網消息，廣州天河多個商場發布通知，進出需掃場所碼，出示健康碼綠碼，但沒提及查驗 48 小時核酸檢測陰性證明。

中國國務院副總理孫春蘭 11 月 30 日在國家衛健委召開座談會，其表示奧密克戎病毒致病性減弱等因素決定了疫情防控的新形勢新任務，防控政策要持續優化，走小步不停步。

此前受到關注的河北石家莊也發布新規，自 12 月 1 日起，石家莊主城區實施分區分級差異化防控，有序恢復生產生活秩序。

官方表示，從病例數量看，第二輪達到最高峰值，從第三輪開始逐步下降，特別是社會面檢出量和檢出率連續下降。經專家研判，本輪疫情社區傳播鏈條已基本阻斷，但鞏固防控成果的任務仍然十分艱巨。

首都北京市則宣布，自 11 月 30 日起，對全市長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如果無外出需求，可以不參加社區核酸篩查。

各地防控放鬆激勵周四股市表現，上證指數開高走高，午盤上漲 0.65%，港股恒生科技指數續揚，漲幅一度達 4%，午盤升逾 2%。