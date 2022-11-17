〈裕隆集團展望〉電動巴士車架需求旺 江申樂看明年營運成長

車架廠江申 (1525-TW) 今 (17) 日召開法說會，公司指出，看好車架出貨回溫，第四季樂觀看待，在電動巴士車架需求帶動下，明年營收可望續揚、獲利看增。

江申表示，電動巴士目前已有華德動能、鴻華等三家廠商，預計明年再新增兩家，如此車架需求可望提升，帶動明年電動巴士車架出貨，出貨量將較今年顯著成長，營收貢獻比重逐步提升。

至於轉投資事業，江申指出，明年襄陽恩梯恩訂單將持續成長，而廣州恩梯恩受到疫情、晶片缺料等因素，明年營運保守看待。

江申前三季營收 10.84 億元，主要三大業務中，車架營收 3.86 億元，營收比重 35.6%，較去年減少 13.1%，載台營收 4.3 億元，占比 39.7%，年增 35.1%，零件事業 2.23 億元，占比 20.6%，年增 8.2%，其他營收比重約 4.1%。

江申車架業務近期逐步擺脫去年新法規的影響，銷售狀況逐步回升，另外，受惠今年華德動能、鴻華電動大巴出貨，帶動前三季電動巴士相關產品營收較去年成長 100% 以上。

江申前三季轉投資認列 2.14 億元，年減 13.4%，其中福州福享受惠寧德時代、VolVo 等客戶訂單增加，今年前三季認列較去年同期成長 206%；廈門江申則受到中國基建工程下滑、材料成本影響，導致認列虧損 1163 萬元。