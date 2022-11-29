〈台幣〉股匯逆轉秀 貶轉升量縮收30.952元

台北股匯市今 (29) 日雙雙上演逆轉秀，大盤黑翻紅漲逾百點，站上 14700 點關卡，外資回頭買超台股並偏向匯入，帶動新台幣兌美元匯率重返 30 字頭，升值 6 分，以 30.952 元作收，台北及元太外匯市場總成交值 11.175 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.035 元貶值開盤後，最低來到 31.04 元，但熱錢陸續回流，股匯連袂翻揚，新台幣衝破 31 元整數關卡，盤中最高來到 30.93 元，升值 8.2 分，終場收在 30.952 元，升值 6 分，台北外匯市場成交值萎縮至 7.76 億美元，元太外匯市場成交值 3.415 億美元。

Fed 官員再度釋出鷹派言論，中國反封控抗議擴大，亞洲股匯市呈震盪走勢，台股今日開低，在金融股奮力撐盤下，台積電、聯發科等電子權值股盤中也回穩，帶動加權指數翻紅，終場上漲 152 點，收在 14709 點，收復短均，成交值 2136 億元。外資回頭買超 83.55 億元，終止連 2 賣。

美國本周陸續發布多項重要經濟數據，其中，投資人最關切的 11 月消費者信心數據將於周二公布，周五還有 11 月非農就業報告。此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將在台北時間 12 月 1 日凌晨發表演說，預料仍將重申 Fed 政策尚未要轉向，繼續釋出鷹派論調。

根據央行統計顯示，美元指數小漲 0.02%，韓元今天強彈 1.03%，人民幣勁揚 0.49%，新加坡幣升值 0.28%，新台幣升值 0.19%，歐元升值 0.08%，日元也小幅走揚，亞幣普遍走揚。