〈台幣〉熱錢回流股匯翻揚 升值逾8分重返30字頭

美國聯準會 (Fed) 官員再度釋出鷹派言論，加上中國多地爆發反清零抗議活動，使得美股周一全面走跌，台股今 (29) 日早盤有壓，但買盤逐漸回籠，帶動指數翻紅，新台幣兌美元匯率也由貶轉升，重返 30 字頭，最高來到 30.93 元，升值逾 8 分。

新台幣兌美元昨天選後首個交易日驟貶逾 1 角，今天以 31.035 元貶值開盤後，最低來到 31.04 元，但熱錢逐漸回流，股匯連袂翻揚，新台幣再次衝破 31 元整數關卡，盤中最高來到 30.93 元，升值 8.2 分。

台股今日開低跌百點，失守 14500 點關卡，隨著半導體雙雄台積電、聯發科跌幅收斂，金融族群吸引買盤進駐，加上航空雙雄逆風高飛，大盤跌幅迅速收斂至盤上，一度站上 14600 點關卡。

亞幣今天普遍走揚，韓元兌美元早盤強彈 0.73%，新台幣升值 0.23%，新加坡幣與日圓約升值 0.18-0.2%，人民幣也反彈 0.15%。

美國本周將發布多項重要經濟數據，投資人最關切的 11 月消費者信心數據將於周二公布，周三則有第三季國內生產毛額 (GDP) 第二次估值，聯準會作為政策主要參考指標之一的個人消費支出 (PCE) 報告於周四出爐，周五還將公布 11 月非農就業報告。