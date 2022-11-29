〈貴金屬盤後〉Fed官員放鷹助長美元氣勢 金價收黑  

黃金期貨周一 (28 日) 收低，主因聯準會 (Fed) 官員發表鷹派談話，幫助美元從盤中低點回升。投資人正在等待美國本周一連串經濟數據出爐，判斷 Fed 利率走向，同時關注中國「清零」防疫政策引發的抗議活動。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 13.70 美元或 0.8%，報每盎司 1740.30 美元。

目前也很活躍的 2 月黃金期貨也收低 13.50 美元或 0.8%，報每盎司 1755.30 美元。

中國嚴格的防疫措施在各地引發多起抗議事件，並且可能再度干擾全球供應鏈，投資人周一普遍感到不安，美股和大宗商品價格大多下滑。

Kitco.com 分析師 Jim Wyckoff 說：「投資人本周交易的第一天相當不安，因為有中國民眾對清零政策發起的抗議活動，據說多個地方在周末都出現示威。」

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，如果中國的抗議活動持續加劇，中國人民可能開始囤積黃金，帶動金價上漲。他把金價周一的下跌，歸咎於美國非農報告本周公布以前的獲利了結賣壓。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說，白銀主要仍是工業金屬，中國的封控和民間抗爭可能打擊白銀的需求。

美國本周將公布多項重要經濟數據，包括周三的第 3 季國內生產毛額 (GDP)，周四的個人消費支出 (PCE) 物價指數，以及周五的 11 月非農就業報告。此外，Fed 鮑爾周三將發表演說，主題為美國經濟及就業市場前景。

Fed 兩名重量級官員紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams)、聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 不約而同表示，對抗通膨還有條條長路要走，布拉德更主張，高利率將一路維持到 2024 年。

美元從稍早的兩周低點回升並翻紅。美元升值代表海外投資人買進美元計價的黃金需付出更高成本，因此不利價格。

10 年期美債殖利率也從近兩個月低點回升。殖利率升高代表持有黃金的機會成本增加。

OADNA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，眾多數據發布之際，金價的阻力和支撐之中可能會有一個讓路，並替兩周後的 Fed 12 月例行會議做好準備，預料黃金本周走勢動盪。

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