光鼎展示兩項研究成果 新冠檢測平台申請專案許可

光鼎生技 (6850-TW) 今 (26) 日表示，將在今年 2022 亞洲生技大會展出兩項最新研發成果，包括新冠肺炎檢測平台，以及可攜式全新機型毛細管電泳儀 Qsep1-Plus，其中，新冠肺炎檢測平台已向衛福部食藥署 (TFDA) 遞件申請專案製造許可。

光鼎生技自主開發的「新型冠狀病毒核酸檢測分析平台」，今年 3 月取得歐盟 CE-IVD 認證後，該平台使用的檢驗試劑組也在今年 6 月完成國內臨床試驗，並向國內主管機關遞件申請專案製造許可，若順利取得核准，將是市面上唯一本土開發製造、兼顧地區診所與大型檢驗單位量能需求的新冠口腔檢體核酸檢測試劑。

該新冠檢測平台優勢在於，只需採集口腔中的唾液檢體，不需要透過萃取，以微型一鍵式聚合酶鏈鎖反應儀器 Qamp mini(PCR/ RT-PCR 儀器)，搭配後端的自動化毛細管電泳儀 Qsep 系列分析平台，便可自動化判讀分析結果。

另一項產品可攜式全新機型毛細管電泳儀 Qsep1-Plus，堪稱全球體積最小的生物片段分析儀，將傳統實驗室的多項繁複步驟整合簡化為單一步驟，通量更升級至搭載 16 個樣品分析。

光鼎銷售策略方面，儀器與耗材以自有品牌來推廣，試劑則採自主研發與第三方開發雙軌併行，並鎖定科研、基因檢測 (NGS)、臨床診斷等三大領域應用，把儀器推廣到使用單位，同時帶動耗材使用量與各種項目基因檢測試劑開發，藉此推升營運成長。