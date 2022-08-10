光鼎上半年三率三升 每股賺1.08元登新高

光鼎生技 (6850-TW) 今 (10) 日公布財報，受惠經濟規模提升、品牌效益顯現，上半年三率三升，稅後純益 2376 萬元，年增 95.95%，每股純益 1.08 元，創新高。公司看好，目前訂單能見度看到年底，下半年營運有望優於上半年。

光鼎表示，以自有品牌 Qsep 專注科研領域多年，尤其在中國科研市場已居第一品牌，銷售量穩定成長。近年 Qsep 挾高品質與價格優勢，透過全球參展積極搶攻中國以外市場，目前擁有逾 40 個海外經銷商，有效提升品牌國際能見度。

再者，受惠品牌效益顯現，今年上半年外銷市場布局報捷，不僅首次打入印度市場，來自泰國與香港的營收成長翻倍、歐美地區的業績成長 7 成以上，帶動整體營收改寫新高。

光鼎上半年營收 8808 萬元，年增 41.68%；毛利率 65%，年增 5 個百分點；營益率 24%，年增 8 個百分點；淨利率 28%，年增 8 個百分點。公司說明，因高通量 Qsep400 核酸檢測系統出貨量增加，以及高毛利的卡匣耗材需求同步提升，配合營業費用控管得宜，推升上半年三率三升。

光鼎今日同步公布 7 月營收 1985 萬元，月增 36.24%、年增 59.47%；累計前 7 月合併營收為 1.08 億元，年增 44.65%。

展望今年，光鼎認為，目前訂單能見度已至第四季，加上第四季是主力客戶備貨旺季，預期下半年表現優於上半年，全年營運有機會再創新高。