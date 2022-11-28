〈台幣〉外資落跑股匯皆墨 重貶1.07角收31.012元

台北股匯市今 (28) 日連袂走弱，台股大跌 221 點，外資提款逾百億，並偏向匯出，新台幣兌美元匯率摜破 31 元關卡，終場重貶 1.07 角，以 31.012 元作收，台北及元太外匯市場總成交值 15.58 億美元。

新台幣兌美元上周強升 0.86%，重返 30 字頭，今天以 30.96 元開盤後，最低一度貶至 31.021 元，終場貶值 1.07 角，收在 31.012 元，台北外匯市場成交金額 10.59 億美元，元太外匯市場成交金額 4.99 億美元。

台灣九合一選舉落幕，民進黨慘敗，內閣改組聲浪再起，市場傳出有可能取消有條件禁空令，國安基金明年 1 月例會是否繼續護盤也遭質疑，國際消息方面，由於中國爆發嚴重的封控抗爭，使得亞股全面走跌，港股、韓股均下跌超過 1%。

台股湧現賣壓，一度回測 14500 點關卡，半導體三雄遭到大舉調節，塑化、航運等傳產股同步走弱，觀光等中小型股仍吸引資金進駐，加權指數終場下跌 221.64 點或 1.5%，收在 14556.87 點，失守 5、10 日線，外資賣超 107.71 億元，為連 2 賣。

根據央行統計顯示，美元指數今天上漲 0.25%，韓元重貶 1.23%，人民幣貶值 0.53%，新台幣貶 0.35%，歐元貶值 0.34%，新加坡幣貶 0.30%，日圓具避險性質則逆勢升值 0.35%。