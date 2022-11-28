〈陸港盤後〉中國「清零」引發民怨 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周一（28 日）收盤同步走低，滬指跌 0.75%，原因是中國「清零」政策引發民怨，上海、北京等地爆發群眾抗議活動，導致中國資產面臨更大不確定性。

滬指周一收盤跌 0.75% 報 3,078.55 點，深成指跌 0.69% 報 10,829.08 點，創業板指跌 0.46% 報 2,298.80 點；兩市成交額合計人民幣 7,584 億元。

酒店、旅遊、機場等類股逆勢走高，銀行、保險、證券、半導體、煤炭等族群齊跌。

香港恒生指數收盤大跌 1.57%，香港恒生科技指數重挫 1.93%。

中國上海、北京等地民眾周日走上街頭舉行抗議活動，原因是被政府管控逾百日的新疆烏魯木齊，上周四發生住宅大樓火災，但社區防疫圍欄阻擋消防車，導致十人命喪火窟，引發眾怒。

上海抗爭群眾上周六高喊「習近平下台」、「共產黨下台」後，上海市政府周日在烏魯木齊中路等部分人聚集地點部署大批警力，甚至把「烏魯木齊中路」路牌拆走。

北京、武漢等地也爆發抗議活動，這是習近平掌權十年來未曾見過的全國性抗議活動。

烏魯木齊 8 月以來就處於嚴格封控之下。上周四當地一棟高樓傳出火警，造成十人身亡、九人受傷慘劇。事發後，輿論將矛頭指向封控措施，指控社區防疫圍欄導致消防車無法即使救火，最終這場大火奪走十條人命。

幾小時內，該消息在網上傳開，且從周五起，網上開始流傳北京等城市民眾與當地官員對峙的影片，這些地方官員試圖設置防疫圍欄。

Pepperstone 集團研究部主管 Chris Weston 說：「我們可能會看到中國市場出現一些規避風險的行為。我們看到一些離岸人民幣資金外流，這很好地呈現了中國市場的走勢。」

高盛首席中國經濟學家閃輝（Hui Shan）周日晚間在報告中表示，中國的「清零」政策可能會提早退場，甚至「失序」退場，「中央政府可能很快必須在更多封鎖與疫情蔓延之間做出選擇」。