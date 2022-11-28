安普新本季營運落底 明年Q2恢復成長力道

電聲元件廠安普新 (6743-TW) 今 (28) 日召開法說會，副董事長許明仁表示，目前品牌客戶狀況都不好，整體庫存水位高，今年業績將低於去年，不過明年第二季開始有新品上市，且費用控制得宜，營運將落底反彈。法人估，明年全年營收有望年增超過 2 成，毛利率回升至 20%。

許明仁坦言，受到通膨影響終端需求疲軟，所有品牌客戶都在進行裁員、調整產品線，對於庫存也沒有正向解決，庫存天數長達 100 天，比正常水位高出近一倍，預計要到明年才有機會慢慢降低，訂單能見度縮短至一個月。

展望明年，許明仁認為，許多電競耳機客戶的新產品預計明年第二季量產，產品組合多元，加上費用控制得宜，有助營運恢復成長力道，估本季、明年第一季營運跟今年第三季相當。法人估，明年在新產品挹注下，全年營收有望年增 20-25%。

安普新產品營收比重方面，耳機占 62%，涵蓋全球八家電競品牌客戶、TWS(真無線藍芽耳機) 占 3 成，主要是印度與美國品牌客戶，其餘則是 EMS。許明仁表示，明年仍以電競耳機出貨量較多，整體營收比重將與今年相當。

安普新產能分布在越南廠、中國東莞廠與台灣廠，隨著客戶對非中國生產需求提升，越南營收比重已達 9 成，許明仁說，過去營運模式為中國東莞廠完成模具開發後，再轉至越南廠生產，目前越南廠可提供模具開發至生產一條龍服務，整體生產時間比過去減少 45 天。

安普新前三季受惠料工費降低、產能重新配置、匯率等因素下，稅後純益 8298 萬元，年增 15951%，每股純益 0.56 元。