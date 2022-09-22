〈美律醫療布局〉美系手機揚聲器出貨高預期 Q4營運有望季增

電聲元件廠美律 (2439-TW) 總裁黃朝豊今 (22) 日表示，受惠美系客戶新手機上市，旗下手機揚聲器出貨量高於預期且動能將延續至 11 月，估第四季營收將優於第三季，另外，儘管未來漲價機率低，但由於晶圓代工龍頭持續漲代工價格，估明年藍芽 IC 仍會小幅調漲。

黃朝豊指出，美系手機客戶本月推出新機，手機揚聲器也啟動出貨，且整體需求與出貨量高於預期，不過客戶考量整體經濟下滑，11 月後需求量會可能開始下滑。

過去掀起的漲價潮，近期價格回落，黃朝豊說，由於景氣不佳，未來漲價的機率越來越低且多數價格都在低檔，惟藍芽 IC 的價格明年可能會小幅調漲，主要原因是晶圓代工龍頭調漲代工費。

黃朝豊補充，客戶會指定特定的 IC，價格也是客戶自己掌握、洽談，因此公司明年營運較不受漲價議題影響，相對平穩，此外，目前仍有部分 IC 缺貨，明年初前只能滿足 80% 訂單需求。

受到終端需求疲弱影響，供應鏈庫存水位偏高，黃朝豊對此表示，電競類耳機過去兩年需求大增，當時又遇上船運時程長、料件斷鏈等風險，導致存貨量多，隨著景氣反轉，直接衝擊中低階電競耳機，預估整體庫存要明年上半年才會消化完畢。

產能方面，黃朝豊說，近兩年經歷美中貿易、新冠疫情，客戶更積極把產能移轉到中國以外的國家，主要是金屬、塑膠射出等機構件下游業者先到越南、泰國設廠，但因產線人員、供應鏈的完整度仍不及中國，部分料件還是必須從中國取得。

而上游業者的營運重心本來就不在中國，而是台灣、馬來西亞、日本等，因此到其他國家設廠的需求不高，若未來越南、泰國的供應鏈趨於完整，上游業者才有機會陸續從中國移出。

以美律來說，中國產能比重仍高達 8 成，因應大環境趨勢赴越南與泰國設廠，預估三年後中國以外的產能比重將超過中國，又以越南產能比重較高。