〈能源盤後〉中國需求擔憂籠罩市場 原油逆轉收低 本周跌近5%

原油期貨價格周五 (25 日) 收低，繳回當日長時間持有的小漲幅，令本周跌幅近 5%，為連續第三周下降。投資者權衡中國需求前景，並關注俄羅斯原油價格上限的談判。

黑色星期五 (感恩節過後一日) 縮短交易時間，節後交易量清淡蔓延至大多數美國市場，美股走高，道指收在 4 月以來最高點，藍籌股指標接近熊市退出。美元指數上升 0.2%。

能源商品價格

市場驅動力

原油價格在 11 月大幅回落，部分係因為市場對中國持續施行防疫封控感到失望。中國是全球最大的能源消費國之一，但防疫封控會壓抑能源需求。

近月原油期貨價格已經連續 3 周收低，合計跌幅達 17.6% 以上，根據道瓊市場數據，這是自 2020 年 3 月 27 日止的當周以來最大的 3 周淨跌幅。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，中國大城市實施防疫封控，再次嚴重影響經濟活動，進而影響需求。「現在的問題是，封控會持續多久，但顯然投資者太早釋放對解封的熱情了。」

中國人行周五採取一些經濟刺激措施，降低銀行存準率，為經濟體挹注 5000 億元人民幣（699.1 億美元）流動性。

與此同時，歐洲外交官周三未能就七大工業國 (G7) 的俄油限價計畫達成協議，預計官員將舉行進一步會談，以期在 12 月 5 日的最後期限之前達成協議，屆時俄油限價計畫與歐盟俄油禁運令應會一起生效。

摩根士丹利市場分析師 Martijn Rats 在《2023 年初展望報告》中表示：「歐盟 10 月每日仍進口約 240 萬桶俄羅斯石油，接下來幾個月，不只是俄羅斯要找其他買家，歐盟也需要找其他供應端，雖然大部分應都可以對應上，但可能不是全面、平順、快速且對價格無影響地銜接上。」

考慮到俄油限價、中國需求改善的預期、航空運輸量持續增加、美國頁岩油供應有限以及其他因素，摩根士丹利分析團隊對邁向明年的原油價格前景持中性至看漲的態度。

摩根士丹利團隊預期，接下來數個月供需結算後傾向適度的供應過剩，因此 Brent 價格交易範圍首先會落在每桶 80 多美元中段至 90 多美元高端，到 2023 年第二季市場恢復平衡，但在 2023 下半年出現供應不足。「由於供應緩衝有限，我們預期 Brent 明年中期之前會返回到每桶約莫 110 美元。」

