台新金供應商大會 號召百人與會共創淨零

號召更多夥伴加入永續行列，台新金控 22 日舉辦年度供應商大會，邀集百人線上與會，呼籲正視氣候變遷議題，攜手邁向淨零。台新金控總經理林維俊表示，要達成淨零排放目標，勢必仰賴供應商的合作，因此已將供應商 ESG 表現列為選商主要考量之一，未來也將加強供應鏈碳排放管理，廣邀供應商積極投入淨零排放、增加合作機會，一同「From Zero To Hero」，成為化解氣候危機的英雄。

2022 年台新金控供應商大會 22 日採線上方式舉行，圍繞「From Zero To Hero：認真永續、邁向淨零」主題，邀請汎永企管顧問公司的陳耀德博士以「企業自身如何因應淨零排放」為題，介紹全球淨零排放的基本概念，並列舉各行業的實際作法。會中，台新金控綠色營運小組也向供應商分享台新在淨零目標下的節能措施，包含建置太陽能板、於自有大樓取得綠建築認證、更換耗能設備、內部推行省電大作戰、強化員工節能意識，以及設定淨零目標逐年提高再生能源電力占比等，希望拋磚引玉，鼓勵供應商將淨零排放納入公司管理方針。

林維俊表示，台新金連續兩年採用線上方式召開供應商大會，除希望節省與會者通勤時間、降低交通碳排放外，也希望藉此突破實體會議的限制，開放讓更多對 ESG 議題有興趣的業者加入，學習新知，獲得供應商高階長官、人資及永續單位等熱烈迴響。今 (2022) 年供應商大會更首度依照服務滿意度、交期及特殊表現等面向，評選五間年度優良供應商頒發獎項，為呼應環保主題，特別訂製以回收木材製作成的環保獎盃，賦予獎項更深價值。

今年適逢台新三十周年，以「認真．永續」為策略主軸，力邀全金控員工及民眾響應綠色生活，並宣誓於 2030 年達成 100% 辦公室據點淨零排放，2050 年全金控淨零排放目標。今 (2022) 年 7 月更獲科學基礎目標倡議組織（SBTi）審核目標通過，成為全台第三家、全亞洲第五家通過審查的金融業者，積極依循自身營運及投融資減量目標邁向淨零，也積極發揮本業影響力，號召各產業策略夥伴一同加入，共創永續未來。