建漢9月營收登逾2年高點 耀登Q3、前三季寫新猷

網通廠今 (7) 日陸續公布營收，鴻海旗下建漢 (3062-TW) 營運持續增溫，9 月營收 6.58 億元，月增 3%、年增 86.4%，再創逾 2 年來單月新高，而耀登 (3138-TW) 第三季、今年前三季營收也寫下歷史新高。

建漢第三季營收 19.01 億元，季增 61.7%、年增 108.3%，累計前三季營收 38.57 億元，逼近去年全年，公司指出，下半年表現可望優於上半年，目標獲利逐步改善。

耀登 9 月營收 1.52 億元，月減 8%、年增 30.5%，第三季營收 4.7 億元，季增 19.5%、年增 32.9%，今年前三季營收 12.36 億元，年增 17.8%。

耀登指出，9 月營收略為下滑受美系 NB 大廠拉貨放緩、設備產品交貨遞延至第四季所致，預計第四季維持高檔，下半年營收、獲利可望優於上半年，目前 O-RAN、陣列天線模組新案子持續開發中，可望在明年上半年發酵。

台揚 (2314-TW) O-RAN 布局持續發酵、營收逐步成長，9 月營收 4.48 億元，月增 3.8%、年增 21.7%，第三季營收 13 億元，季增 26.7%、年增 29.7%，創兩年來單季新高，累計前三季營收 32.6 億元，年增 8.5%。

台揚表示，除了美國客戶外，歐洲客戶訂單開始出貨，日本客戶 NEC O-RAN 設備出貨量也提升，預計 O-RAN 設備下半年出貨將大幅增加，營收比重可望過半，成為重要成長動能。