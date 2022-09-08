網通廠8月亮眼 啟碁、耀登創單月新高 建漢、正文雙增

網通廠今 (8) 日公布 8 月營收，啟碁 (6285-TW) 、耀登 (3138-TW) 營收雙雙寫下單月新高，正文 (4906-TW) 在光纖需求帶動下，創同期新高，建漢 (3062-TW) 營運也持續增溫，單月營收創 4 年來新高紀錄。
啟碁 8 月營收 85.39 億元，月增 3.58%、年增 46.9%，累計前 8 個月 564.14 億元，年增 33%。公司預期，下半年營收、獲利將持續增溫，毛利率可望提升 0.5-1 個百分點。
正文 8 月營收 26.54 億元，月增 15.4%、年增 32.45%，創同期新高，累計前 8 個月營收 166.2 億元，年增 6.8%。展望後市，公司表示，目前訂單動能相當強勁，能見度已達明年上半年，下半年營收、獲利逐季成長。
正文預估，下半年單月營收可望持續走穩，法人估至少維持 20 億元以上，單月更可上看 27 億元，帶動獲利成長，正文上半年每股純益 0.31 元，下半年整體獲利將倍增。
建漢 8 月營收 6.38 億元，月增 5.3%、年增 112.2%，累計前 8 個月營收 31.99 億元，年增 24.8%，展望後市，建漢預計，下半年營運可望持續升溫，優於上半年。
耀登 8 月營收 1.65 億元，月增 9.5%、年增 47.2%，累計前 8 個月營收 10.83 億元，年增 16.2%。耀登看好，供應給美系 NB 大廠的射頻天線設備出貨加溫，第三季可望攀上今年高峰，第四季維持高檔，下半年營收、獲利可望優於上半年。
無線通訊模組廠正基 (6546-TW) 8 月營收 2.8 億元，月減 14.5%、年減 14.2%，累積前 8 個月營收 27.24 億元，年增 32.6%。公司指出，8 月營收下滑主因歐美主要客戶暑假期間、工作天數較短，拖累銷量表現。