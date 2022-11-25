視陽光學前三季賺贏去年 11/28轉上市

隱形眼鏡商視陽光學 (6782-TW) 將在下周一 (28 日) 由興櫃轉上市，受惠隱形眼鏡需求成長、矽水膠滲透率提升，今年前三季純益達 4.93 億元、每股純益 9.02 元，前三季已賺贏去年全年，預期今年營收、獲利都可望改寫歷史新高。

視陽因應上市規劃，日前已完成競價拍賣、公開申購進行，競拍最高得標價格為 201 元，競拍得標加權平均價格 183.12 元，約為競拍底價 138.84 元的 1.32 倍，公開申購價為 168 元，總計吸引約 15 萬人參與申購，申購過程中凍結逾 253 億元資金，中籤率僅 1.26%。

視陽表示，因隱形眼鏡屬於醫療器材，公司及產品需有各類證照才能進入每個市場銷售，且各國對製造商品質系統、產品認證，皆有嚴格要求，公司注重法遵、擁有品質系統與證照管理團隊，目前已累計近 70 張國際證照，也預計明年能符合歐盟最新法規 MDR。

展望未來，視陽說，近視人口不斷成長，人口結構老化也導致眼睛老花等視力問題，再加上彩色隱形眼鏡在亞洲地區消費持續增加，看好營運仍將保持成長，視陽也將持續投入核心技術研發、矽水膠新品，同時開發球面、老花、散光及彩拋等新品，以滿足既有客戶需求、爭取新客戶訂單。