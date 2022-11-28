盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.14%報115.0元，成交3,017張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.14%，28日09:19報115.0元，成交3,017張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲8.78%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.15%。櫃買指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+975 張
- 外資買賣超：+443 張
- 投信買賣超：+558 張
- 自營商買賣超：-26 張
- 融資增減：-114 張
- 融券增減：+2 張
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