盤中速報 - 醣聯(4168)急拉2.05%報32.35元，成交279張

醣聯(4168-TW)近5分K漲速2.05%，28日09:09報32.35元，成交279張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
醣聯(4168-TW)近5日股價上漲1.58%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.02%。櫃買指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,537 張
- 外資買賣超：-2,418 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-119 張
- 融資增減：+1,016 張
- 融券增減：+126 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.56%
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原投組報酬率
+25.51%
$12,551
投組標的成分
40%
5425
20%
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20%
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