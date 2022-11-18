盤中速報 - 醣聯(4168)急拉2.39%報32.05元，成交6,959張

醣聯(4168-TW)近5分K漲速2.39%，18日11:33報32.05元，成交6,959張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

醣聯(4168-TW)近5日股價上漲5.85%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲6.19%。櫃買指數上漲5.72%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+722 張
  • 外資買賣超：+727 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：+87 張
  • 融券增減：+10 張

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