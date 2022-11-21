盤中速報 - 醣聯(4168)股價大漲至33.95元，漲幅達7.27%

醣聯(4168-TW)21日13:03股價上漲2.3元，報33.95元，漲幅7.27%，成交9,682張。

醣聯(4168-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌用之單株抗體開發。單株抗體標的授權。醣質抗原與蛋白質藥物相關委託服務。

近5日股價上漲6.21%，櫃買指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-492 張
  • 外資買賣超：-483 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張
  • 融資增減：+634 張
  • 融券增減：-116 張

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