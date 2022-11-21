盤中速報 - 醣聯(4168)急跌-2.46%報31.6元，成交1,395張

醣聯(4168-TW)近5分K跌速2.46%，21日09:05報31.6元，成交1,395張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
醣聯(4168-TW)近5日股價上漲6.21%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.04%。櫃買指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-492 張
- 外資買賣超：-483 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+634 張
- 融券增減：-116 張
最新相關新聞
醣聯(4168-TW)近5分K跌速2.46%，21日09:05報31.6元，成交1,395張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
醣聯(4168-TW)近5日股價上漲6.21%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.04%。櫃買指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.76%
$12,076
原投組報酬率
+11.91%
$11,191
投組標的成分
40%
3128
20%
6245
20%
6643
10%
2754
10%