盤中速報 - 醣聯(4168)急拉2.51%報34.65元，成交1,910張

醣聯(4168-TW)近5分K漲速2.51%，22日09:08報34.65元，成交1,910張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

醣聯(4168-TW)近5日股價上漲6.39%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.99%。櫃買指數上漲1.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,116 張
  • 外資買賣超：-1,081 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張
  • 融資增減：+634 張
  • 融券增減：-116 張

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    1342

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    3163

  • 10%

    摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

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