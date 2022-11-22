盤中速報 - 醣聯(4168)急拉2.51%報34.65元，成交1,910張

醣聯(4168-TW)近5分K漲速2.51%，22日09:08報34.65元，成交1,910張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
醣聯(4168-TW)近5日股價上漲6.39%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.99%。櫃買指數上漲1.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,116 張
- 外資買賣超：-1,081 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
- 融資增減：+634 張
- 融券增減：-116 張
最新相關新聞
醣聯(4168-TW)近5分K漲速2.51%，22日09:08報34.65元，成交1,910張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
醣聯(4168-TW)近5日股價上漲6.39%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.99%。櫃買指數上漲1.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.00%
$12,600
原投組報酬率
+16.74%
$11,674
投組標的成分
40%
3441
20%
1760
20%
1342
10%
3163
10%