防疫措施衝擊 中國消費者大砍國慶連假支出

在亞洲各國出現消費者支出減少跡象之際，中國消費者在國慶連假期間大砍旅行和電影支出，原因是防疫措施導致民眾減少外出。

中國國家鐵路集團的數據顯示，從 9 月 28 日至 10 月 8 日，全國鐵路旅客估計為 6,850 萬人次，以探親流、短途流、旅遊流為主，較去年同期銳減約 38%。

貓眼娛樂的數據顯示，電影票房也大幅下滑，截至台北時間周五（7 日）下午 1 時，銷售額僅達到人民幣 14 億元（1.97 億美元），不到去年國慶連假票房的三分之一，也比不上 2020 年的人民幣近 40 億元。

在經濟成長風險升高之際，疲弱支出數據是中國消費回升一大利空。如今房市低迷仍未見緩解跡象，全球對中國商品的需求降溫，人民幣也重貶。儘管如此，經濟學家表示，短時間內北京鬆綁「清零」政策的機率仍偏低。

高盛宏觀研究部首席中國股票策略師劉勁津說，預料防疫措施將持續至明年第 2 季末，理由是未來六個月政治日程繁忙，且中國老年人疫苗接種率仍較低。

日經新聞的 9 月調查結果顯示，經濟學家預估今年中國經濟將擴張 3.2%，成長率遠不如 6 月調查的 4.1%、3 月的 5%，也比官定目標的約 5.5% 低。

安聯貿易（Allianz Trade）亞太區資深經濟學家黃黎洋將對今年中國的成長預測下修至 2.9%，原估 4.1%。黃黎洋提及的原因，包括黃出口疲弱、「清零」政策可能持續至明年第 2 季，以及房地產產業面臨的風險。

與此同時，受訪經濟學家預估中國經濟第 3 季將擴張 3.2%，成長率遠高於第 2 季的 0.4%，當時許多地方政府祭出封鎖令。