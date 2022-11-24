現在買iPhone 14 Pro/Max當聖誕禮物已太晚

瑞銀週三 (23 日) 發布研究報告顯示，現在想買蘋果 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 高階機型當聖誕節禮物可能已經太晚了，因為供應中斷導致美國蘋果 iPhone 14 Pro 或 Pro Max 等待期拉長到超過一個月，蘋果第一財季 (截至 12 月止) 的 iPhone 銷量前景堪憂。

瑞銀分析師 David Vogt 預期，蘋果第一財季 (截至 12 月止) iPhone 銷量不會出現任何驚喜，甚至比較可能看到 iPhone 銷量不及預期。

Vogt 認為：「本季 iPhone 銷量的預期很可能達 8300 萬部，甚至低於預期，儘管需求似乎不是決定主因，但根據調查，我們認為市場準備好迎接比我們的預期低 100 萬至 200 萬部的手機銷量。」

現在買 iPhone 14 Pro/Max 當聖誕禮物已太晚 (圖片：AFP)

Vogt 稱中國新冠疫情封鎖造成供應鏈中斷，在最近一週，包括美國在內的大多數市場，等待時間都增加了。根據美國蘋果官網數據顯示，如果美國消費者週三下單，他們要到明年 1 月 3 日才能拿到，相當於要等 41 天。

此外，投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週三說，許多蘋果商店和零售商 iPhone 14 的庫存都很低。iPhone 今年黑色星期五，預計銷量將達到 800 萬部左右，遠低於去年同期的 1,000 萬部。

Ives 預估，iPhone 14 需求遠遠超過供應，可能會導致聖誕節前出現嚴重缺貨。

蘋果 (AAPL-US) 週三小漲 0.59% 至每股 151.07 美元，今年以來跌幅達 17%。瑞銀重申 2021 年 3 月以來的蘋果「買入」股票評級，Wedbush 則維持過去 3 年以來對蘋果的「跑贏大盤」股票評級。