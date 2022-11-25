盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.09%報123.0元，成交47張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.09%，25日09:12報123.0元，成交47張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲3.48%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.43%。台灣加權指數上漲1.71%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18 張
- 外資買賣超：+16 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-13 張
- 融券增減：0 張
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原投組報酬率
+11.61%
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投組標的成分
40%
8996
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