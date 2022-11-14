聯發科推新數據晶片T800 採4奈米製程

聯發科 (2454-TW) 近期除推出新一代天璣 9200 平台後，5G 數據晶片也迎來更新，今 (14) 日發佈 T800 5G 數據平台，採用先進的 4 奈米製程，並支援 5G Sub-6GHz 和毫米波網路，帶來前所未有的 5G 應用體驗。

聯發科表示，T800 高度整合式設計，能夠降低開發成本、加速上市時間，同時擁有高速、高能效的表現，將帶動工業物聯網、機器對機器 (M2M)、常時連網 PC 等創新應用。

副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全指出，消費大眾想要隨時隨地都能享受 5G 高速連網。聯發科全新 5G 解決方案 T800 平台讓使用者無論身處何地都有超越業界的高速、穩定的連網能力，兼具高能效設計，提供全方位使用者體驗。

聯發科補充，T800 平台下載速率高達 7.9Gbps，並整合公司全新 5G UltraSave 省電技術，能夠在不同 5G 連網條件下優化電池續航，為網頁瀏覽、影音串流以及線上遊戲帶來更長續航體驗。

聯發科補充，這款 3GPP R16 5G 數據晶片整合 FR1+FR2 射頻收發器、FR2 天線模組、GNSS 接收器、Arm Cortex-A55 CPU、電源管理晶片，並提供 PCIe、USB 等 I/O 選擇。