該砍的都砍光了 股價要漲了嗎?

永誠資產管理處專欄上週文章《法人停損賣壓結束 股價起漲點來了嗎》談了法人籌碼與股價的關係，以法人停損賣壓結束後的角度來切入，談到大多數時候，個股若在法人該砍的籌碼，砍的差不多後，有機會走出反彈。

而我們談到的標的，技術面及籌碼面看起來短期都有利多頭，但我們有提到明年成長力道有限，本益比偏高的問題，而隔天也因為法說會對明年比較保守的看法而直接殺跌停破年線，內外資法人連續兩天的回補直接又轉為大賣，且賣超幅度更甚前陣子，可見關鍵事件 (財報、營收、法說、個股重訊、國際盤大震盪等) 影響力還是遠大於其餘指標，而我們透過產業狀況也有機會提前避開風險。

以上週提的元太來看，當時內外資法人籌碼在連續賣超、股價走跌後是有短線轉買，不過可以發現兩者持股比重都還相當高，因此只要有些風吹草動，還是有機會繼續砍出持股部位，也就跟技術類似，有轉折跡象都需要設好停損以防趨勢還沒結束。最後從個股的角度來看，短期反彈以利空出盡後股價不跌、快速止跌為較佳的止跌機會，目前饌文時間來看也在法說會後，快要重新挑戰站回年線。

今天我們看的範例也是類似的情況，股價高檔整理後下跌，法人賣壓伴隨股價破線，而籌碼砍得差不多後，股價也開始反彈。主要差異在於這案例的原持股相當有限，高機率是以短中期波段角度切入的，因此既然需要調節的張數有限，在調節完後，若確認企業外來展望不差，有機會出現因籌碼灌壓後的低點。

(1736-TW) 喬山，主要提供健身器材及按摩椅，第二季雖每股虧損 1.35 元，第三季受惠產品組合改善，加上新台幣貶值之匯兌收益挹注，8、9 月營收顯著成長，Q3 營收季增 23.1%，獲利轉盈為 0.73 元；這季進入傳統旺季，10 月營收約與 9 月持平，整季營收可望再墊高，在商用客戶展店及健身器材汰舊換新趨勢下，訂單能見度不差。

喬山在 9 月上旬時拉抬過一波將近 4 成的漲勢，表現十分剽悍，漲最兇的時候是外資追價較多，投信則是進入高檔整理階段才開始大量進場，以這樣的籌碼來看，若後續無法走下一個橫盤後的多頭波段，投信一定會有很大壓力。當時的情況是，國際股市還在破底，喬山可以說是十分抗跌，因此要砍持股也不會先考慮喬山，甚至會希望在抗跌後還能有不錯行情。

可惜的是股價持續維持高檔整理，在 11 月上旬股價開始跌破高檔區間後，連日的賣壓就開始拖累股價，修正大約 15% 幅度，此時國際股市已開始反彈，等於原先的抗跌股未能在盤勢轉好時相對強勢，反而逆勢破線，那就更需要換股操作了。但從投信持股比重在 11/10 降至千張以下後，也大約就是後續下跌開始橫向整理的起點，隨著持股張數持續減輕，到 11/17 幾乎快要清乾淨後，隔天起的大買也使股價拉出連 4 紅上漲。

因此，上週我們的標題「法人停損賣壓結束 股價起漲點來了嗎?」最好還需要建立在評價合理 / 低估、營運動能無虞等情況下，同時搭配賣壓可能結束的時間點去觀察，勝率會更高。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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