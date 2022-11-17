法人停損賣壓結束 股價起漲點來了嗎？

以今年來看，前 3 季的空頭走勢，使受法規限制要有一定成數持股比重的法人，常常遇到不得不挑選基本面有一定表現的個股進場，但空頭走勢下基本面沒什麼太大幫助，最終還是得下必須停損出場的決策，而在這樣的漲跌來回之中，在短期間建立持股或是出清，都容易造成股價的短期超漲、超跌，因此就有機會多出了些進出場機會。

近期連續的盤勢反彈，對於先前時常以留意價值股、陸續分批進場、等待機會的本專欄來說，當然是件好事，而從機會與風險的角度考量，在強勢反彈之後，我們要來討論比較中性的情況，畢竟這邊不是建議大家追強勢股的地方，要這樣建議也會有時效性問題，因此在修正時多分享機會或策略，反彈後分享些現象，並在這現象中去探尋可能的機會。

從法人停損後連續強彈的標的，近期確實很多，搭配上法人回補買超，漲勢往往更為強烈，尤其以投信籌碼為例，像矽智財、銅箔基板、ABF 基板、甚至大型電子權值股等，都可以看到明顯的案例，大多都是在前一波跟隨國際股市破底時殺出籌碼灌壓，後續跟著國際股市反彈而積極回補買超；少數則是早就先賣的差不多，國際股市反彈時再跟著一起買超，概念都相差不遠。

不過這次情況，到底哪個是主因？主要還是跟國際局勢、氣氛帶動的資金行情有關，因此大部分個股都見到這種情況，那就不算是個股單一情況，而是環境影響使然。

雖說就過往的邏輯來說，這次帶動股價的是資金行情，法人籌碼的變化可說是衍生出的結果，但這本就是會激勵股價的關鍵原因之一，因此仍是很值得追蹤的方向，投資人在觀察時可以採用，但要先留意起因為何，再去看這個原因的關鍵指標，像是公債殖利率、美元指數、匯率變化，而不是盯著法人籌碼看。

上述的總經面因素，近期是有暫緩的現象，因此要隨時留意後續變化；不過從法人籌碼角度來看，有發生我們標題所談的現象，依舊可以納入觀察清單，談完上述概念後，順道來看看，近期股價回測年線止跌，投信籌碼也在連續大賣後，初步轉買且買超金額還占了當天買超的前 10 名，綜合技術面及籌碼面來看，後續走反彈波的機率不小。

沒錯，單純看線型變化，除了回測大約 180 元附近的年線以外，也是在 10 月份前低走出了短期破底翻；時間拉長一點，也是今年 Q2 以來的整理區間低點範圍，看起來是個挺安全的價位，波段多頭走勢沒有扭轉。

以元太的競爭力來看，身為電子紙的指標廠商，囊括了全球大部分的市場份額，而其應用到的電子貨價標籤，近年也有強勁成長，過去兩年積極擴產，在明、後年預期都能有 3 成以上的營運成長。長期成長動能沒什麼疑慮，公司對於後續也有產能擴充計畫，今年 Q1 也納進 MSCI 成分股裡，會有基金長期買盤。

但缺點在哪？就是這兩年來本益比有點拉過高，從今年目前已公布的 7.08 來看，估算全年獲利的話大約本益比 20 多倍，對照 2021Q4 以前本益比多在 10 多倍來看，確實是有些偏高，目前估計在終端需求放緩，庫存調整壓力也跟著來臨的狀況下，明年成長幅度受限，是否要在空頭階段下給于其較高的本益比，筆者會相對保守些，因此短線技術面籌碼面是有利多沒錯，但在波段上，或許多方趨勢的延續性要稍微保守些。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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