10月M1B、M2年增率續呈死亡交叉 外匯存款衝高

台灣央行今 (24) 日公布 10 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月續減 897 億元至 2 兆 9766 億元，呈現連 2 減，並創 4 個月來低點；而 M1B 年增率續降至 5.18%、M2 年增率則上升至 7.32%，連 2 月呈現「死亡交叉」，央行說明，M2 年增率上揚主要是因外匯存款創新高所致。

央行提到，比較不會解讀並注意死亡交叉的說法。央行解釋，10 月 M2 年增率上升主因為公債淨發行增加，使政府債權較上月上升，對民間債券則略下降，同時，升息政策造成定期存款上升，並使外匯存款利率往上調。

央行統計，10 月外匯存款期底餘額 8 兆 7800 億元，創史上新高紀錄，年增率 23.52% 較上月有明顯擴大，並創 2013 年 11 月以來新高，主要是因廠商國外貨款匯回，且國人投資海外減少，以及銀行的優利專案等因素。

另一方面，央行提到，10 月活期性存款年增率下滑，同樣是因升息、證券劃撥存款縮減影響，再加上民眾活儲移到定儲所致，統計 10 月定期及定期儲蓄存款期底餘額達 15 兆 5364 億元，創史上新高，年增率 6.15%，也創 2012 年 4 月新高加上股市走跌。

據統計，10 月證券劃撥存款餘額連 4 減至 2 兆 9766 億元，旬平均餘額下滑 1174 億元，更是 2010 年 3 月以來歐債危機期間最大減幅。

同時，10 月本國自然人股市成交占比從上月的 56% 下滑至 52.7%，創 2017 年 2 月以來低點，顯示股市下跌持續衝擊散戶進場信心。