蝦皮首度公開用戶調查 網購者聚焦3個消費關鍵

大型電商平台蝦皮購物今 (24) 日首度公開站內用戶調查報告，獲消費者好評三大關鍵主要是正品保障、深度優惠和退貨機制，因而帶動 3C 和家電等高單價產品的銷售訂單量年成長均超過 20%，最高更帶動品牌訂單大增多達 107 倍。

據凱度 2022 年最新民生快消零售通路調查，蝦皮購物的消費人次在全台整體民生快消零售通路成長 51%，觸及人次高達 2100 萬，更是榜上唯一電商平台。

蝦皮分析，由於近年宅經濟興起，近 50% 的消費者每周會進行 1 次以上的網購行為，而蝦皮購物 50% 用戶表示「正品保障」是提升網購需求的主要因素之一。

因此，蝦皮透過攜手超過 7000 家品牌共同承諾正品保障，並陸續吸引超過 700 家國際大牌插旗品牌旗艦店，有助帶動高單價的 3C 與筆電品類平均客單價成長逾 1300 元，且訂單量年成長皆突破 20%。

另一方面，由於觀察到網購消費者注重價格優勢，蝦皮今年攜手超過 100 個品牌舉辦較往年多 1 倍的超級品牌日，祭出深度優惠有效吸引消費者，並反映在訂單數量上，單檔最高帶動品牌訂單彈跳 107 倍。

而在免運券、商城 85 折券等多重回饋下，今年蝦皮商城狂購節單檔創下最高近 5.5 倍的業績成長，其中，台灣資生堂集團便順利拉高整體客單價至 2000 元以上、翻倍成長。