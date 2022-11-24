台灣福興投資近21億元 屏東科技園區設組裝廠

門鎖廠台灣福興工業 (9924-TW) 將投資 20.98 億元，在屏東科技產業園區設立組裝廠，也將成為福興繼在岡山、江蘇常熟後，另一個重要的產品組裝基地，預計於 2024 年投產，有助紓解岡山廠組裝產能擁擠情況。

福興此次投資的屏東科技產業園區基地，目前由瑞智 (4532-TW) 轉投資瑞展動能使用中，土地面積 6000 餘坪、建物樓地板面積也有 6000 坪。福興於瑞展動能遷出後，將在此地設立組裝廠，總投資金額 20.98 億元，預計 2024 年投產。

台灣福興 2022 年前三季營收 73.98 億元，稅後純益爲 7.79 億元，已超越去年全年，每股純益 4.14 元。