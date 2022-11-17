盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至109.5元，漲幅達7.35%

博智(8155-TW)17日12:01股價上漲7.5元，報109.5元，漲幅7.35%，成交1,806張。
博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。
近5日股價上漲4.29%，櫃買指數上漲4.57%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-519 張
- 外資買賣超：-529 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+368 張
- 融券增減：-14 張
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