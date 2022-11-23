台股站回14600點 內外資同步敲進金融族群

台股今 (23) 日由生技族群、金融類股領軍撐盤，終場上漲 66 點，收在 14608 點，站回 14600 點；外資連兩日站買方，持續敲進金融股並加碼航空雙雄，投信也由賣轉買，同步加碼金融股。

期貨方面，外資今日加碼 789 口多單，多單未平倉口數增加至 11530 口，投信減碼 324 口空單，空單未平倉口數達 4540 口，自營商則加碼 1139 口多單，多單未平倉口數達 1577 口。

外資連 2 買，今日再買超 21.28 億元，鎖定金融族群加碼，中信金有 29932 張最多，萬張之上的還有永豐金、新光金、元大金、三商壽，力積電也有 14341 張，航空雙雄華航、長榮航也分別有 8101、6614 張，其他標的則有聯電、中鋼等。

賣超方面，外資調節群創 13346 張最多，鴻海也有 9218 張居次，開發金、華新各 6863、6540 張，台積電也有 5072 張，其他則依序為國泰台灣加權反 1、欣興、元大台灣 50 反 1、台泥、裕隆等。

投信則由賣轉買，今日回頭加碼 4.15 億元，與外資同步敲進金融族群，開發金、國泰金、中信金分別獲加碼 8084、5292、5150 張，元大金也有 2486 張，其他還有聯電、宏碁、新唐、南亞、南亞科、元太等。

投信反手則調節華新 9811 張最多，台半、統一也分別遭賣出 7033、5080 張，分居二、三名，其他依序為光寶科、台泥、永豐金、英業達、遠東新、國泰股利精選 30、立端等。