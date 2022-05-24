台新金釋出彰銀股權擬由四大基金接手？ 財政部反駁

財政部與台新金 (2887-TW) 的彰銀 (2801-TW) 經營權之爭即將進入尾聲，媒體披露，財政部擬找四大基金接手彰銀股權，最快一個月彰銀案就能落幕，但遭財政部反駁，同時呼籲調節期間雙方應屢行保密義務。

財政部與台新金為了彰銀經營權，雙方纏鬥長達 17 年之久，隨著台新金拓展壽險版圖，讓彰銀案找到落幕契機，根據媒體報導，目前雙方在最高法院出面調節下，積極磋商和解條件。

媒體報導指出，為順利接手台新金釋出的彰銀股權，財政部屬意由四大基金接手彰銀股權，雙方最快在 5 月底就能如願和解，讓彰銀案劃下句點。

對此，財政部下午發布三點聲明澄清，反駁媒體指稱，包括交易價格、數量以及潛在承買人包含四大基金，與事實不符，並強調交易需符合實務、市場行情及潛在投資人意願，以公平、合理，且可受公評之條件辦理。

財政部強調，彰銀案目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，確實履行保密義務，切勿對外提供任何調解中資訊，避免造成各界誤解。

以下是財政部聲明全文：

一、該案仍在最高法院調解中，關於報載調解條件如價格及數量等，並未定案，所稱潛在承買人包含四大基金，亦與事實不符。

二、財政部在調解過程均尊重調解委員之職權行使，秉最大誠意及善意，遵照其指示，積極研提可行方案，尋求共識，惟調解條件，仍宜符合交易實務、市場行情及潛在投資人之意願，以公平、合理，且可受公評之條件辦理。

三、財政部再次鄭重呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，確實履行保密義務，切勿對外提供任何調解中資訊，避免造成各界誤解。