金融航運穩盤 台股漲66點收14608點 攀逾2個月收盤新高

美股周二全面收高，費半指數大漲 3%，台股今 (23) 日開高，一度上漲逾百點，金融、航運連袂走揚，生技與軍工概念股持續獲資金點火，不過，台積電等電子權值股漲勢收斂，加權指數終場上漲 66.34 點或 0.46%，以 14608.54 點作收，為 2 個多月來新高，成交值 1874.32 億元。

櫃買指數終場上漲 1.52 點或 0.83%，以 184.35 點作收，成交值 632.64 億元。上市櫃成交值合計 2506.96 億元。

台積電今天開高震盪，盤中一度翻黑，終場在買盤支撐下，以 492 元小漲作收；鴻海宣布延聘台積電前共同營運長蔣尚義擔任集團半導體策略長，股價一度上漲 1%，終場收平盤 100.5 元；華碩、研華、瑞昱、南亞科等電子指標股均吸引資金進駐。

電視面板價格連兩月反彈，11 月價格平均上漲 2-3 美元，顯示器、筆電面板跌幅也持續收斂，面板雙虎今天獲得買盤敲進，友達上漲近 3%，重返半年線，群創股價也反彈 1.64%，中小尺寸面板廠彩晶收漲 1.32%。

非電族群方面，貨櫃三雄也有買盤進駐，萬海收漲近 3%，長榮約漲 2%；金融族群漲勢放大，中信金大漲近半根停板，富邦金、元大金也有 2% 的漲幅，國泰金、開發金、上海商銀等均表現不俗。

上市生醫類股指數收漲 3.5%，其中美時近來當沖熱，今天股價直奔漲停，達 217.5 元，創歷史新高，成交值高達 114 億元，一度超過台積電，此外，晶碩、泰福 - KY 同步亮燈漲停，旭富、晉宏、寶齡富錦也大漲半根。

台灣九合一大選投票將在本周六登場，政策作多相關族群仍獲買盤青睞，軍工概念股持續吸金，和成、精剛、寶一 3 檔個股噴出第二根漲停，晟田同步勁揚近 7%，漢翔、雷虎股價則震盪走弱。