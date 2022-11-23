10月批發、零售餐飲營業額維持年增 均創同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布批發、零售及餐飲業營業額統計，受惠國際品牌消費性電子新品備貨效應、民眾消費回流，三大業別均保持正成長，並同步創下歷年同月新高，批發、零售、餐飲單月營業額分別達 1 兆 642 億元、3807 億元、769 億元，累計前 10 月也均創同期新高。

10 月批發業營業額達 1 兆 642 億元，月減 4.2%、年增 4.3%，守住正成長，為連 24 紅，其中，受惠國際品牌消費性電子新品備貨效應、新興科技應用需求續增，加上部分進口車到港數增加，帶動機械器具批發業、汽機車批發業分別年增 13.9%、18.2%，累計前 10 月營業額達 10 兆 6474 億、年增 6.9%，為歷年同期新高。

零售業、餐飲業則隨疫情趨於常態化，帶動消費人潮回流，均呈現雙增，並同步創下歷年同月新高，零售業 10 月營業額達 3807 億元，月增 7.7%、年增 2.1%，其中，汽機車零售業、其他綜合商品零售業受惠部分進口車到港、周年慶等活動挹注，均有雙位數成長，分別年增 10%、20.7%，累計前 10 月零售業營業額達 3 兆 4946 億元、年增 7.9%，為歷年同期新高。

餐飲業 10 月營業額達 769 億元，月增 6.7%、年增 13.8%，其中，餐館業、飲料店業在消費者逐漸回到疫前用餐習慣、百貨周年慶集客效應，營業額年增 13.5%、11.7%，外燴及團膳承包業更受惠邊境管制放寬，年增 27.2%，累計前 10 月營業額達 7025 億元、年增 20.3%，創歷年同期新高。

展望 11 月，統計處認為，批發業將進入耶誕節、元旦鋪貨旺季，不過反映全球消費動能走弱、客戶庫存調整，營業額恐低於 10 月水準並將年 1.8%-4.8%，零售業則因假日天數較少，估將呈現月減、年持平走勢，年增幅落在 - 1% 到 2%，至於餐飲業則可望保持成長，估年增 13.3%-16.3%，凸顯聚餐、宴會等活動需求增加。