純網銀、數位存款帳戶高利活存大車拚 最高衝到3.2%

通膨居高不下,資本市場不確定因素仍在,純網銀、各家銀行數位存款帳戶瞄準存款族需求,紛紛祭出高利活存方案搶客,其中,有「純網銀國家隊」之稱的將來銀行活儲利率更衝到市場最高的 3.2%。

純網銀處於「三國鼎立」的戰國時代,由於將來銀行兩大股東是中華電信及兆豐金控,因此被稱為純網銀國家隊,該行推出活儲利率 3.2%,傳統銀行也積極衝刺「數位存款帳戶」,紛紛祭出台幣高利活存、跨行提領轉帳免手續費等優惠,大搶數位帳戶客戶,正面迎戰純網銀,活存利率達 3% 的還有樂天銀行數位帳戶、聯邦銀行 New New Bank 數位帳戶以及中國信託 My Way 數位帳戶。

而活存利率最高超過 2% 的有 3 家,包括:台新 Richart 數位帳戶 2.725%、遠東商銀 Bankee 數位帳戶 2.6%、新光銀行 OU 數位帳戶 2.025%。超過 1% 的則有富邦銀行 my money 2%、LINE Bank 口袋帳戶 2%、臺灣銀行數位存款帳戶 1.575%、華南 SnY 數位帳戶 1.5% 以及臺企銀行 數位存款帳戶 1.5%。

Money101 行銷公關張書敏表示,面對全球巨大的逆風,戰爭引起的石油供應與價格波動、通膨衝高推動美元升息,而當升息放緩,強勢美元是否步向終結仍存有極大不確定性,投資一定有風險,對小資族來說,在股市與利率波動劇烈期間,不妨可考慮活儲利,小額儲蓄又可隨時動用,能在動盪金融市場裡,相對站穩佈局。

不過這些台幣高利活存的優惠,有些是短期的促銷活動,各家銀行數位帳戶的利息計算各有差異,發放時間也不同,在權益的部分,提醒消費者在選擇時,須留意有無條件限制,像是否限制新戶方享高利活存以及活動期間。