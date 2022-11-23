盤中速報 - 宏捷科(8086)股價大漲至73.6元，漲幅達7.13%

宏捷科(8086-TW)23日09:42股價上漲4.9元，報73.6元，漲幅7.13%，成交2,493張。
宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
近5日股價上漲0.29%，櫃買指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,013 張
- 外資買賣超：+700 張
- 投信買賣超：+222 張
- 自營商買賣超：+91 張
- 融資增減：-112 張
- 融券增減：+87 張
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