盤中速報 - 宏捷科(8086)急跌-2.23%報70.4元，成交761張

宏捷科(8086-TW)近5分K跌速2.23%，23日09:13報70.4元，成交761張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲0.29%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.98%。櫃買指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,013 張
  • 外資買賣超：+700 張
  • 投信買賣超：+222 張
  • 自營商買賣超：+91 張
  • 融資增減：-112 張
  • 融券增減：+87 張

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