盤中速報 - 宏捷科(8086)急跌-2.23%報70.4元，成交761張

宏捷科(8086-TW)近5分K跌速2.23%，23日09:13報70.4元，成交761張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲0.29%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.98%。櫃買指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,013 張
- 外資買賣超：+700 張
- 投信買賣超：+222 張
- 自營商買賣超：+91 張
- 融資增減：-112 張
- 融券增減：+87 張
最新相關新聞
宏捷科(8086-TW)近5分K跌速2.23%，23日09:13報70.4元，成交761張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲0.29%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.98%。櫃買指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.47%
$13,347
原投組報酬率
+25.97%
$12,597
投組標的成分
40%
6643
20%
6245
20%
1795
10%
9919
10%