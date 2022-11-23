〈貴金屬盤後〉美元反彈暫歇 金價止住連四日跌勢

由於美元反彈止步，黃金期貨周二 (22 日) 收在近乎平盤的水準，止住連四日跌勢，反映投資人正在觀望更多和聯準會 (Fed) 貨幣政策走向有關的線索。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤小漲 30 美分或 0.02%，報每盎司 1739.90 美元。

由於美元回升，黃金延續上周頹勢，本周繼續下跌，不過這個趨勢在周三終於止步。ICE 美元指數 (DXY) 本周一跳漲近 1%，周二回落 0.6% 至 107.20。

美元升值會打壓美元計價的大宗商品，因海外買家買進時須承擔更高成本。

德國商業銀行分析師說：「雖然美國通膨降溫沖淡了 Fed 更激進進襲的可能性，但 Fed 的貨幣緊縮明顯還沒有結束，而且 7.7% 的通膨率也還是遠高於目標值 2%。」

德商銀分析師認為，黃金 11 月迄今反彈 6.6%，主要由空頭回補買盤帶動，從美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 資料看來，黃金期貨淨多頭部位為正。

德商銀說：「我們的看法不變，只有在看得到升息終點線的情況下，金價才有可能持續回升，這很可能要等到 2023 年第 1 季。」

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，由於美元看起來已經找到一些支撐，金價想要蓄積可觀的漲勢看起來不容易，除非中國的 Covid-19 疫情明顯改善。

投資人靜待即將公布的 Fed 11 月會議紀錄，尋找升息前景線索。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預期 Fed 12 月將升息 2 碼，押注升息 3 碼的機率僅 24%。

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