〈財報〉迪克體育用品第2季業績超預期 調升全年財測

迪克體育用品公司 (Dick’s Sporting Goods)(DKS-US) 周二 (23 日) 公布的上季獲利和營收超出分析師的預期，並提振了今年的財務預測。

這家體育用品零售商表示，現在預計 2022 年可比商店銷售額將下降 6% 至 2%。在疫情期間其運動和戶外設備的銷售激增之後，該公司之前曾預測該數字將下降 8% 至 2%。

該公司股價在周二盤前交易中上漲約 2%。

對於全年，迪克現在預計調整後每股獲利將在 10 美元至 12 美元之間，高於先前預測的 9.15 美元和 11.70 美元。

迪克指出，上季淨銷售額較 2019 年同期顯著增長。執行總裁史塔克 (Ed Stack) 表示，財報結果顯示該公司不僅是疫情期間銷售額成長的受惠者，而且反映出它多年前所做的結構性變化。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財內容與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 3.68 美元，高於預期的 3.58 美元

●營收 31.1 億美元，高於預期的 30.7 億美元

截至 7 月 30 日當季淨銷售額同比下降 5%，而可比商店銷售額下降 5.1%。

史塔克指出在「經濟起起落落」中消費者對迪克產品的需求，並舉了一個例子，比如某人 10 歲的女兒需要更大號的運動鞋來踢足球，「你不會走到她身邊，摟著她說：『嘿，親愛的，你知道嗎？穿上舊鞋，縮起腳趾去踢足球吧。』而是會去買一個新的，一雙全新的足球鞋。」

該公司表示，其庫存水平仍屬健康，並為返校季做好了準備。

史塔克說，「我們有些貨物拖車還在路上，後勤系統現在正處滿載。」「我們已經解決了大部分問題，到本月底或者是 9 月的第二周就會全部清理乾淨。」