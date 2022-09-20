土洋聯手敲進長榮航近5萬張 外資大賣中鋼、金融股

台股今 (20) 日跟隨美股走揚，終場收在 14549.3 點，上漲 123.62 點或 0.86%，三大法人合計買超 52.62 億元，其中外資轉為買超並聯手內資敲進長榮航共 4.9 萬張、華新 2.5 萬張；不過對中鋼操作不同調，呈現外資丟、內資減。

三大法人則同步站在多方，外資買超 32.4 億元、投信買超 9.49 億元、自營商則買超 10.68 億元，三大法人總計買超 52.62 億元。期貨方面，外資淨多單增至 13123 口。

觀察外資今日操作，買超標的以長榮航 4.1 萬張居冠，其次為華新近 2 萬張，其他傳產股包括長榮 4029 張、欣陸近 4000 張、寶成 3299 張、東和鋼鐵 3161 張。

電子股外資買超包括緯創 1.2 萬張、仁寶 11528 張、燿華 8650 張、京元電子 4015 張，另外也敲進國泰智能電動車 5708 張、開發金 5278 張、美時 5044 張。

外資賣超最多是中鋼、近 2 萬張，同步調節台泥約 1.1 萬張，電子股則有友達 1.2 萬張、聯電 9803 張、力機電 3862 張、南亞科 3551 張、聯強與廣達各超過 3000 張。金融股也成提款機，包括中信金 1.1 萬張、台新金 9438 張、永豐金 6997 張、新光金 3550 張。

投信買超前十名分別為友達 9922 張、中鋼 5810 張、聯電 5143 張、亞泥、台泥、長榮航、廣達、和碩、陽明、光寶科都有逾 3000 張；賣超方面，前十名包括仁寶 1.3 萬張、緯創近 9000 張、中鴻 4334 張、京元電子、南亞科、義隆、大聯大、文曄、群光、東和鋼鐵。