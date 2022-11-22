外資終止連3賣 前十大買超有六檔金融股

台股今 (22) 日在權值龍頭台積電 (2330-TW) 回神領軍下開低走高，終場上漲 92 點，收在 14542 點，收復 5 日線、半年線，三大法人土洋對作，其中，外資終結連 3 賣轉買超 5.9 億元，並集中火力加碼金融類股，前十大買超中就有六檔金融股，投信、自營商則站在賣方。

期貨方面，外資今日減碼 685 口多單，多單未平倉口數微降至 10740 口，投信減碼 575 口空單，空單未平倉口數達 4864 口，自營商則減碼 99 口多單，多單未平倉口數達 426 口。

外資今日大舉加碼金融類股，其中，永豐金最獲青睞，買超 19622 張居冠，元大金也有 15137 張居次，國票金、開發金則各有 11904 張、10364 張，均破萬張，兆豐金、新光金等也入列前十大買超名單，其他標的還有聯電、中鋼、興富發、南亞等。

賣超方面，外資今日大舉砍出元大台灣 50 反 1，賣超張數高達 38807 張，面板雙虎友達、群創也各遭調節 22733 張、12789 張，電子代工族群鴻海、英業達、仁寶也是狙擊對象，前十大賣超名單還包含中興電、欣興、北極星藥業 - KY、台泥等。

投信則連兩個交易日站在賣方，今日調節華新 9072 張最多，統一、台泥也各有 5102 張、2914 張，其他標的還包含英業達、永豐金、光寶科、遠東新、漢翔、第一金、仁寶等。

投信買超方面則與外資同調，加碼金融類股，其中，開發金 10117 張最多，兆豐金、國泰金、中信金也各有 3573 張、3278 張、2206 張，其他則依序為南亞、致伸、新唐、中興電、喬山、南亞科等。