台股重返14500點 三大法人土洋對作賣超14.13億元 外資終止連3賣

台股今 (22) 日早盤一度失守 14400 點關卡，隨著台積電強勢上攻，權值股陸續翻紅，帶動加權指數終場上漲 92 點，收在 14542 點，成功站上半年線。三大法人呈現土洋對作，合計賣超 14.13 億元，外資終止連續 3 個交易日賣超。

台股今天成交量能略增至 1903.61 億元，觀察法人資金動向，外資轉為買超 5.9 億元，終止連 3 賣；投信持續賣超 9.23 億元；自營商賣超 10.78 億元。三大法人合計賣超 14.13 億元。

權王台積電今天開低走高，盤中買盤陸續歸隊，帶動股價上漲近 2%，以 491 元作收；聯電、鴻海、華碩、日月光投控等電子權值股也力守盤上。

金融股同步回神，開發金、元大金獲買盤追捧，漲幅放大至 2% 以上，永豐金、中信金、兆豐金同步上漲逾 1%，金控雙雄連袂翻紅。

傳產族群方面，航運股湧現賣壓，萬海股價翻黑，陽明收平盤，但長榮仍有 2% 的漲幅，航空雙雄則震盪走弱；台塑四寶漲跌互見，南亞漲逾 2% 最為強勢，台化則收跌，台塑、台塑化均以上漲作收。

觀察盤面焦點個股，第四季進入婚宴及尾牙旺季，新天地業績看俏，今天股價一度衝上漲停板，終場收漲 6.4%；第四季也是自行車整車廠的傳統出貨旺季，自行車雙雄獲買盤青睞，巨大大漲約 7%、美利達也勁揚近 3%。