〈台股盤後〉台積電領軍黑翻紅助攻 收復5日線、半年線

台股今 (22) 日在權值龍頭台積電 (2330-TW) 領軍下開低走高，開盤一度下挫逾 70 點、最低來到 14371 點，午盤過後資金點火，帶動指數由黑翻紅，終場上漲 92.81 點、0.64%，收在 14542.2 點，收復 5 日線、半年線，高低震盪約 170 點，今日成交量達約 1903 億元。

觀察權值股表現，晶圓雙雄扮演撐盤要角，台積電早盤最低來到 476 元，終場則上漲 9 元，收在 491 元，漲幅達 1.87 %，聯電 (2303-TW) 同樣由黑翻紅，力守紅盤，終場漲近 1%，傳產族群表現則相對亮眼，巨大大漲近 7%，台塑四寶表現也不俗，其中，南亞大漲超過 2%。

盤面焦點方面，軍功概念股搭上選舉題材強勢噴出，和成、精剛、寶一等亮燈攻上漲停價位，全訊也大漲超過 5%，漢翔、晟田等也獲買盤資金進駐。

金融族群同樣有撐，傳出明年可能會掀起公積配息潮，在消息激勵下激勵買盤點火，國票金大漲超過 4%，京城銀、元大金、開發金漲幅也過 2%，永豐金、中信金、兆豐金等也漲逾 1%。

生技股則相對弱勢，指標股寶齡富錦大跌近 7%，智擎、北極星藥業 - KY、中天跌幅也超過 4%，其他零星個股表現，包含亞洲藏壽司、歐買尬、八方雲集等也都漲多拉回，跌幅均超過 4%。

從資金比重觀察，電子族群仍占大宗，占比接近 6 成，達約 58.6%，化學生技醫療則居次，占比約 10.5%，航運、金融則各有 3%。