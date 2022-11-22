台積電回神 台股翻紅漲92點收14542點 站上半年線

美股周一回檔，台股今 (22) 日走勢震盪，早盤一度失守 14400 點關卡，隨著台積電強勢上攻，權值股陸續翻紅，受惠選舉行情的生技、軍工概念股也人氣暢旺，加權指數終場上漲 92.81 點或 0.64%，收在 14542.2 點，成功站上半年線，成交量能略增至 1903.61 億元。

櫃買指數終場下跌 0.54 點或 0.29%，收在 182.83 點，成交值 640.33 億元。上市櫃成交值合計 2543.94 億元。

權王台積電今天開低走高，盤中買盤陸續歸隊，帶動股價上漲近 2%，以 491 元作收；聯電、鴻海、華碩、日月光投控等電子權值股也力守盤上。金融股回神，開發金、元大金漲幅放大至 2% 以上，永豐金、中信金、兆豐金同步上漲逾 1%，金控雙雄也翻紅收漲。

傳產族群方面，航運股湧現賣壓，萬海股價翻黑，陽明收平盤，但長榮仍有 2% 的漲幅，航空雙雄則震盪走弱；台塑四寶漲跌互見，南亞漲逾 2% 最為強勢，台化則收跌，台塑、台塑化均以上漲作收。

台灣本周六將舉行九合一大選，在政策作多話題帶動下，生技股持續吸引資金進駐，其中，合世股價亮燈漲停，保瑞、達亞、喬山、美時、泰福 - KY 等均在盤上表現。

軍工題材持續發燒，和成股價亮燈漲停，達 15.2 元，為逾半年來新高，精剛、寶一同步衝上漲停板，成為盤面多頭焦點，此外，漢翔、晟田、豐達科、拓凱、其陽等多檔軍工概念股也表現不俗。