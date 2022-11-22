〈光洋科法說〉董座：短期營運保守 長期看好兩大產業發展

靶材廠光洋科 (1785-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長黃啟峰表示，今年第四季到明年第二季，產業需求都還在谷底，短期營運展望較保守，不過，長期仍看好半導體、資料中心兩大產業成長。

黃啟峰坦言，現階段市場終端需求下降，硬碟產業的確受短期逆風影響，但隨著雲端時代的來臨，市場對大容量硬碟的需求將越來越高，未來仍看好硬碟產業長期成長性。

前端半導體方面，由於光洋科在半導體領域還在初期階段，仍持續爭取市占率，營收占比也不大，因此受市場終端需求波動影響較小。

黃啟峰認為，光洋科對長期前景抱持正面看法，主要受惠三大產業趨勢，第一，電子產品越趨複雜，需要更多種類的合金材料與更新穎的材料作為解決方案，即便是硬碟產業，也隨著體積大小不變，但容量不斷增加，推動材料創新。

第二，在地供應鏈的重要性不斷提高，由於疫情及供應鏈中斷影響，企業開始建構在地供應鏈，尤其在關鍵材料及零件領域，如台灣已是全球最大的半導體製造聚落，光洋科也與台廠緊密合作，開發關鍵解決方案。

第三則為產業越來越重視循環經濟，由於現階段日趨嚴格的法律規定和來自社會的壓力，持續推動企業減少碳足跡，加上資源越趨稀缺，對於循環經濟的需求不斷提高，光洋科也已和客戶合作，完成全球首個硫酸銅廢液的循環經濟。

黃啟峰看好，這三個趨勢將推動光洋科持續成長，且目前內部也執行五大轉型策略，包括擴大規模、優化產品組合、卓越經營、技術升級、責任企業，預期在內外引擎驅動下，營收及獲利都還有大幅的成長空間。