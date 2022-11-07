光洋科啟動雙軸轉型 宣示達淨零排放目標

靶材廠光洋科 (1785-TW) 今 (4) 日參加 TASS 2022 亞洲永續供應＋循環經濟會展，董事長黃啟峰指出，公司以數位轉型加零碳轉型的雙軸思維，全程掌握貴稀金屬回收過程碳足跡，以數位化工具與標準化流程，長期改善達到淨零排放的最終目標。

黃啟峰表示，循環經濟是屬於密閉循環，具備節碳效益，以光洋科回收貴金屬金的排碳係數來看，僅有原礦開採的 3.6%，回收貴金屬鉑的排碳係數更僅有原礦開採的 1.1%，隨著半導體製程使用的貴稀金屬回收製程，不僅可全程掌握碳足跡，也能大幅降低碳排係數。

黃啟峰指出，光洋科在業界有三個第一，分別是儲存媒體靶材、貴金屬靶材及貴稀金屬回收三領域，為帶領公司前往下階段，已啟動雙軸轉型，透過減碳降低成本的零碳思維，朝向全程淨零排放目標前進。

光洋科也基於積極數位轉型目標，擬定五大轉型策略，擴大規模、優化產品組合、卓越經營、技術升級與責任企業。

黃啟峰補充，光洋科先前已引進全球領先商業軟體企業之一的 SAP(思愛普軟體) 系統，期望透過 SAP 系統精準數據管理、優化管理系統，除了可達成聯合國 SDGs 當中的工業化、創新及基礎建設目標，也可有效減少成本，提升毛利率。