台積電3奈米將赴美 王美花：台灣仍是全球半導體主動脈

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國亞利桑那州新廠採 5 奈米先進製程量產後，未來也將導入 3 奈米製程生產，對此，經濟部長王美花今 (22) 日回應，全球半導體最主要的生產基地都在台灣，認為台灣是全球半導體的主動脈，並重申「去台化」議題不存在。

王美花表示，台積電去美國設立的 5 奈米新廠，預計會在今年 12 月底裝機、2024 年量產，台灣的部分，3 奈米已在台南試量產、2 奈米所在的新竹也在整地，且因應未來 1 奈米製程的發展，政府擴大龍潭科學園區規劃，協助廠商將先進製程留在台灣。

王美花進一步指出，如果以台灣重要的半導體廠商生產量計算，每個月可生產約 200 萬片，而台積電美國 5 奈米廠月產能約落在 2 萬片，因此，最主要的生產基地都在台灣，直言台灣是全球半導體的主動脈，加上過去 40 年發展、上千家供應鏈、人才等都是台灣優勢。

王美花重申，台灣在產業上具備關鍵地位，沒有「去台化」的問題，政府近期也通過產創條例第 10 條之 2 草案等，持續鼓勵半導體研發在台灣發展。

台積電創辦人張忠謀 21 日證實，台積電美國亞利桑那州新廠採 5 奈米先進製程量產後，未來也規畫導入 3 奈米製程生產，不過台積電對此回應，目前尚無進一步消息。