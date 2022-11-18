盤中速報 - 醣聯(4168)股價大漲至31.95元，漲幅達7.04%

醣聯(4168-TW)18日11:06股價上漲2.1元，報31.95元，漲幅7.04%，成交5,465張。

醣聯(4168-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌用之單株抗體開發。單株抗體標的授權。醣質抗原與蛋白質藥物相關委託服務。

近5日股價上漲5.85%，櫃買指數上漲5.72%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+722 張
  • 外資買賣超：+727 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：+87 張
  • 融券增減：+10 張

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